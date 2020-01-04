Українські греко-католики на Сході отримали одразу два нових храми

У містах Костянтинівка Донецької області та Мелітополь Запорізької області в останній місяць 2019 року освятили нові храми української греко-католицької церкви.

Про це повідомляє пресслужба Донецького екзархату УГКЦ.

"22 грудня 2019 року освятили новозбудований храм на честь святителя Миколая Чудотворця в місті Костянтинівка, що на Донеччині, а вже наступної неділі, екзарх Донецький владика Степан Меньок здійснив освячення дерев’яного храму Святої Анни в м. Мелітополь Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В СКУ привітали Інститут Шептицького та Євгена Чолія з отриманням найвищої нагороди УГКЦ

У своїй проповіді в часі урочистої святої Літургії в м. Костянтинівка владика Степан говорив про важливість храму для вірян. Вона відбулася у супроводі хору Катедрального собору міста Коломиї.

Разом із парохом отцем Віталієм Кестерем Святу Літургію з владикою Степаном співслужили отець Павло Федусів, ЧСВВ, ієромонах Йосиф, згромадження «Воплоченого Слова», отець-мітрат Василь Іванюк та отець Микола Крецул. Після урочистої Літургії владика нагородив подячними грамотами активних парафіян, які особливо причинилися до будови храму.

"Парафія Святої Анни м. Мелітополь ще дуже молода, її засновано лише влітку 2019 року, а вже у грудні спільними стараннями парафіян та їхнього настоятеля о. Петра Креніцького було зведено дерев’яний храм", - додали у пресслужбі Донецького екзархату УГКЦ.

До слова, будівництво храму здійснила бригада майстрів з Івано-Франківської області під керівництвом отця Юрія та Миколи Зеленчуків. Відчутну фінансову підтримку надали спільноти "Матері в молитві" та "Лицарі Колумба" м. Мелітополь.

Фото: ugcc.ua