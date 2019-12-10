В СКУ привітали Інститут Шептицького та Євгена Чолія з отриманням найвищої нагороди УГКЦ

Свiтовий конґрес українців (СКУ) привітав експрезидента СКУ Євгена Чолія та Інститут східнохристиянських студій імені митрополита Андрея Шептицького з отриманням Ордену митрополита Андрея Шептицького – найвищої нагороди Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Про це повідомляється на сторінці СКУ у Facebook.

"Свiтовий конґрес українців вітає президента СКУ 2008-2018 рр. Євгена Чолія та Інститут східнохристиянських студій імені митрополита Андрея Шептицького з отриманням найвищої нагороди УГКЦ - Ордена митрополита Андрея Шептицького", - йдеться у дописі.

Церемонія вручення відбулася у Філадельфії (США), повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

«8 грудня 2019 року Блаженніший Святослав, Глава Української греко-католицької церкви, вручив найвищу відзнаку Отця і Глави УГКЦ — Орден митрополита Андрея Шептицького — Інститутові східнохристиянських студій імені митрополита Андрея Шептицького, який діє при Університеті Торонто, та Євгенові Чолію, колишньому президенту Світового конгресу українців. Вручення відбулося в українській католицькій катедрі у Філадельфії», - йдеться у повідомленні.

Високу нагороду 8 грудня від імені Інституту приймали його засновник та перший директор о.Андрій Чировський, о.Петро Ґаладза, який зараз очолює інституцію, та багатолітній викладач та співпрацівник Інституту о.Андрій Онуферко.

Як зазначається, цим орденом Синод Єпископів і Глава УГКЦ вирішили відзначити багаторічну працю Інституту для збереження і вивчення спадщини праведного митрополита Андрея Шептицького, плідну наукову діяльність, виховання духовенства на фундаментах освіти й духовності східної богословської традиції, активну міжнародну, міжрелігійну та міжконфесійну діяльність.

Особливою заслугою Інституту Шептицького, яку відзначило керівництво Церкви, є ділення скарбами духовності в суспільному і культурному контексті Північної Америки, адже це єдина наукова інституція Української греко-католицької церкви в Північній Америці.

Вручаючи орден, Блаженніший Святослав, а з ним і всі зібрані, заспівали Інститутові Шептицього «Аксіос» (достойний). Глава УГКЦ подякував представникам Фундації Інституту, які також були присутні на нагородженні, а від їхнього імені всім, хто підтримує діяльність Інституту Шептицького. «Хочу заявити, що Інститут вартий підтримки», —завершив Глава і Отець УГКЦ.

Орден митрополита Андрея заснований у вересні 2018 року, вручається вдруге. Плекаючи пам'ять про праведного митрополита Андрея, Синод Єпископів УГКЦ, який проходив у Львові-Брюховичах 2-11 вересня 2018 року, вирішив встановити для відзначення певних осіб за особливі заслуги Орден митрополита Андрея Шептицького як найвищу нагороду Отця і Глави УГКЦ.

Першим кавалером Ордену став архиєпископ Відня кардинал Крістоф Шенборн у листопаді 2019 року.

Орденом можуть бути нагороджені фізичні особи, громадські чи церковні інституції, представники Церков і релігійних спільнот, а також світські особи, зокрема громадські діячі, які своєю працею втілюють в життя принципи і засади, якими жив і служив Церкві та народові праведний митрополит Андрей Шептицький.

Читайте також: Українському канадцю Любомиру Луцюку вручили Хрест Івана Мазепи

Інститут Шептицького було засновано у 1986 році. Робота над його створенням почалася 1984 року, відразу після смерті патріарха Йосифа Сліпого. Велика Рада Catholic Theological Union у Чикаго, викладачем якої був о. д-р Андрій Чировський, затвердила Інститут у травні 1986 року. Отець Чировський був його першим директором: в Чикаго та при Університеті св. Павла в Оттаві. У 2014 році Інститут очолив о. д-р Петро Ґаладза. У вересні 2016 року Інститут став складовою Богословського факультету St. Michael’s College Університету Торонто.

Інститут пропонує сертифікатні, бакалаврську, магістерську і докторську програми та видає богословський журнал «Logos».

Фото: news.ugcc.ua