Напад на патрульного: миколаївський депутат вимагає покарати копа

Депутат Миколаївської облради Вадим Олабін, якого звинувачують у порушенні правил дорожнього руху та погрозах пістолетом патрульним, заперечує свою вину. Більше того, він вимагатиме покарання поліцейського за нібито порушення своїх конституційних прав.

Про це Олабін заявив на брифінгу 3 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Жодних правил дорожнього руху при обгоні на перехресті я не порушував і працівникам поліції пістолетом не погрожував. А ось поліціянт за свої дії має бути покараним. Обгін я почав на переривчастій смузі, а завершив, коли суцільна закінчилася. Відео, яке демонструє поліція, не повне, воно порізане, щоб приховати їхні ж порушення», - сказав депутат.

За його словами, сержант поліції, який його зупинив посеред ночі з невідомих причин, спочатку не представився. Отож, мовляв, ситуація розвивалася загрозливо для депутата і його доньки, яка знаходилася в авто.

«У мене був пістолет з гумовими кулями, зареєстрований, я маю права ним користуватися, якщо моєму життю загрожує небезпека. О 1.30 ночі мені реально загрожувала небезпека, тому я його вийняв, але згодом розрядив. Поліцейським не погрожував», - сказав Олабін.

Він наголосив, що винним себе не визнає, буде звертатися до суду, щоб відстояти свою правоту і наполягатиме на покаранні поліцейського.

Варто зауважити, що дана історія набула широкого резонансу на Миколаївщині. Адже Олабін, окрім депутатства, є колишнім співробітником СБУ і нинішнім членом комісії по відбору працівників патрульної поліції. Останні вже звернулися до обласної ради з проханням замінити його на цій посаді.

Як повідомляв Укрінформ, депутату Миколаївської обласної ради оголосили про підозру у скоєнні злочину - за погрозу пістолетом патрульним поліцейським. Подія сталася 24 грудня близько 01:25 ночі. Автомобіль Toyota був зупинений екіпажем патрульних поліцейських у Березанському районі.

Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи у салоні, дістав пістолет, перевів його у бойову готовність, та повідомив, що має намір застосувати зброю, аргументуючи тим, що він не впевнений, що з ним спілкується співробітник поліції.

На вимогу поліцейського сховати зброю та надати документи, керманич різко розпочав рух, намагаючись втекти. Поліцейські кинулись наздоганяти водія, випередили його автомобіль та заблокували. Виявилось, що за кермом перебуває депутат Миколаївської обласної ради.

На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122-2 «Невиконання водіями вимог про зупинку» та ч. 2 ст. 122 «Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху» КУпАП.

За погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.