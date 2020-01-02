На столичному Печерську сталася бійка зі стріляниною, двоє поранених

У Києві на Печерську конфлікт між двома компаніями спочатку переріс у бійку, а потім у стрілянину.

Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

“Між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку, у розпалі якої один із учасників здійснив декілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб”, - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що інцидент стався біля будинку на вулиці Великій Васильківській. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Попередньо встановлено, що між учасниками інциденту розпочалася словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої один із учасників дістав травматичну зброю та здійснив декілька пострілів. У результаті бійки двоє осіб отримали дотикові поранення у різні частини тіла, лікарі надали їм необхідну допомогу. Правоохоронці провели огляд місця події, звідки виявили та вилучили гільзи та пістолет для відстрілу гумових куль.

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У відомстві зазначили, що зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.