У Сумах реалізовують 17 проєктів, профінансованих з громадського бюджету міста

У Сумах реалізовується 17 проєктів, профінансованих у 2019 році з громадського (партиципаторного) бюджету міста у сумі 10 мільйонів гривень.

Про це під час відзначення авторів проєктів та переможців конкурсу сертифікатами, подяками міського голови, а також цінними подарунками повідомив мер Сум Олександр Лисенко.

«У порівнянні з попередніми двома циклами впровадження громадського (партиципаторного) бюджету, третій, хоча й був нелегким, втім виявився найпродуктивнішим. Під час нього містянами було подано 90 проєктів, з яких коштами громадського бюджету 12 будуть втілені в життя. Ще 5 проєктів на пропозицію депутатів міськради профінансують з міського бюджету», - зазначив Лисенко

Він зауважив, що громадський бюджет – це реальна можливість для мешканців вплинути на розвиток міста. Завдяки партиципації сумчани отримують інструментарій прямої участі у розподілі частини бюджетних коштів на реалізацію важливих для громади та розвитку міста потреб, формування комфортного середовища для проживання. Зокрема, щодо облаштування нових об’єктів для дозвілля дітей та спортивної інфраструктури, місць відпочинку та зелених зон, створення публічних просторів, проведення фестивалів та багато іншого.

«Ми максимально зацікавлені у залученні громади до управління своєю територією. Для нас дуже важливо, щоб сумчани відчували, що вони можуть вплинути на процеси розвитку міста, ініціювавши свої задуми. Адже лише спільно з громадою ми можемо досягти тієї синергії, яка повинна бути у соціумі. Щоб сумчанин міг сказати: «Я маю вплив на процес формування бюджету, на процес будівництва об’єктів у своєму місті, я маю свою думку і хочу, щоб її почули», – підкреслив очільник обласного центру.

Секретар міської ради, голова Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету Сум Андрій Баранов наголосив, що завдяки проєктам громадського бюджету набагато зріс рівень комунікації з мешканцями.

«Все більше людей стають активними та зацікавленими у розвитку міста. Свідченням цьому є кількість сумчан, які долучились до голосування за проєкти - 19 216 містян... Що стосується нинішніх ініціатив городян, вони вже втілюються у життя: розроблена проєктно-кошторисна документація, а чотири проєкти були повністю профінансовані та триває їх реалізація», – відзначив посадовець.

Також Баранов повідомив, що Положення про громадський (партиципаторний) бюджет буде корегуватись – це дасть змогу розширити тематику самих ініціатив та залучити більше людей. До того ж, напрямок партиципації – залучення містян до участі в управлінні містом є одним з напрямків ухваленої у грудні 2019 року довгострокової Стратегії розвитку Сум.

Фото: debaty.sumy.ua