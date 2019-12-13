На Львівщині викрили мільйонні махінації із виплатами з Фонду соцстраху

На Львівщині масштабні махінації посадовців Фонду соціального страхування, пов'язані із соцвиплатами через професійні захворювання, завдали фонду збитків більш як на мільйон гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки надалі використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат”, - йдеться у повідомленні.

Голові МСЕК повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Четверо інших фігурантів підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 366 та 358 КК України. Наразі обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.