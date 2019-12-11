Харківгаз оскаржуватиме рішення АМКУ про штраф у 33 мільйони

У компанії Харківгаз, яку Антимонопольний комітет оштрафував на 33 мільйони, рішення АМКУ назвали «тиском чиновників на бізнес» і збираються його оскаржувати.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Харківгазу.

«Рішення АМКУ про штрафи є тиском чиновників на бізнес. Антимонопольний комітет України, не розібравшись у ситуації, виніс поспішне та необґрунтоване рішення оштрафувати операторів ГРМ (газорозподільчої мережі - ред.) за приведення газу до стандартних умов при обчисленні обсягів спожитого газу», - заявили в компанії.

У Харківгазі пояснюють, що на маршрутах газотранспортної та газорозподільних систем і до кінцевого споживача при вимірюванні здійснюється приведення обсягів газу до стандартних умов (температура +20С та 760 мм рт. ст.).

«Забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи та АМКУ порушують принцип єдності вимірювання та дискримінують споживачів, змушуючи одних сплачувати за інших», - зазначають у компанії.

Приведення газу до стандартних умов передбачене Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу, Правилами постачання природного газу, перераховують у Харківгазі.

«Згідно з законодавством, з 2016 року різниця в обсягах, яка виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРМ і включена до складу витрат споживачів, що підтверджено відповідними державною та науковою експертизами. Рішення АМКУ наносить шкоду всій газовій галузі та унеможливлює впровадження європейських правил функціонування газового ринку, отже буде оскаржене у законний спосіб», - йдеться в заяві пресслужби.

У компанії зазначили, що ще не отримали відповідну документацію з АМКУ про накладення штрафу, як тільки отримають, почнуть готувати матеріали до суду для оскарження.

Читайте також: Миколаївгаз також заявляє про тиск через рішення АМКУ про штрафи

Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів Регіональної газової компанії на 278 млн грн за неправомірно донараховані побутовим споживачам об'єми використаного газу. Порушників зобов'язали зробити перерахунки.

З жовтня 2018 по серпень 2019 року ці компанії донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто зловживали своїм монопольним становищем, вважають у АМКУ.

Раніше подібні заяви оприлюднили Житомиргаз та Миколаївгаз, які також є у списку штрафників.