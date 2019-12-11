Миколаївгаз також заявляє про тиск через рішення АМКУ про штрафи

Рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про штрафи за приведення газу до стандартних умов є тиском чиновників на бізнес.

Таку заяву розповсюдила пресслужба ПАТ "Миколаївгаз"

«10 грудня 2019 року Антимонопольний комітет України, не розібравшись в ситуації, виніс поспішне та необґрунтоване рішення оштрафувати операторів ГРМ за приведення газу до стандартних умов при обчисленні обсягів спожитого газу. Наша компанія розцінює такі дії АМКУ як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення АМКУ наносить шкоду всій газовій галузі та унеможливлює впровадження євпропейських правил функціонування газового ринку, отже буде оскаржене у законний спосіб», - йдеться у повідомленні.

Там також стверджують, що забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи та АМКУ порушують принцип єдності вимірювання та дискримінують споживачів, змушуючи одних сплачувати за інших.

"Приведення газу до стандартних умов передбачене Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу, Правилами постачання природного газу. Згідно з цими документами з 2016 року різниця в обсягах, яка виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРМ і включена до складу витрат споживачів", - наполягають миколаївські газівники.

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Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів Регіональної газової компанії на 278 млн грн за неправомірно донараховані побутовим споживачам обсяги нібито використаного газу. Порушників, серед яких і Миколаївгаз, зобов'язали зробити перерахунки.

Раніше подібну заяву розповсюдив Житомиргаз, який теж є у списку штрафників.