У Житомиргазі називають штраф Антимонопольного комітету тиском на бізнес

У компанії Житомиргаз вважають, що рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) про накладення штрафу у розмірі 11 млн грн є тиском на бізнес, і його будуть оскаржувати.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в АТ "Житомиргаз".

"РГК (регіональна газова компанія) розцінює такі дії АМКУ як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення АМКУ наносить шкоду всій газовій галузі та унеможливлює впровадження європейських правил функціонування газового ринку, отже буде оскаржене у законний спосіб", - заявили у компанії.

В Житомиргазі нагадали, що в Україні по всьому ланцюгу від газовидобувних свердловин по маршрутах газотранспортної та газорозподільних систем, і до кінцевого споживача при вимірюванні здійснюється приведення обсягів газу до стандартних умов (температура +20С та 760 мм рт.ст.).

"Відповідно до Закону України "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем, Типового договору розподілу природного газу, Правил постачання природного газу з 2016 року різниця в обсягах, яка виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРМ і включена до складу витрат споживачів, що підтверджено відповідними державною та науковою експертизами», - наполягають у компанії.

Відтак, забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи та АМКУ порушують принцип єдності вимірювання та дискримінують споживачів, змушуючи одних сплачувати за інших, заявили у Житомиргазі.

Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів Регіональної газової компанії на 278 млн грн за неправомірно донараховані побутовим споживачам обяги, нібито, використаного газу. Порушників зобов'язали зробити перерахунки.

Зокрема, «Житомиргазу» доведеться сплатити 11 млн грн.