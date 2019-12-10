АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа і зобов'язав зробити перерахунки

Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів Регіональної газової компанії на 278 млн грн за неправомірно донараховані побутовим споживачам об'єми використаного газу. Порушників зобов'язали зробити перерахунки.

Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

"АМКУ оштрафував 16 облгазів групи РГК (яку пов’язують з Д. Фірташем) на 278 млн грн за неправомірні донарахування побутовим споживачам об’ємів використаного природного газу та зобов’язав порушників здійснити перерахунок за минулий рік", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення у 16 справах було ухвалене за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Комітетом було встановлено, що групи (до кожної входять облгаз(и) та облгаззбут) у період із грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам у межах відповідних територій.

З жовтня 2018 по серпень 2019 року ці компанії донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто зловживали своїм монопольним (домінуючим) становищем.

Таким чином, дії компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Антимонопольним комітетом накладено такі штрафи на групи: «Вінницягаз» - 21 млн грн, «Волиньгаз» - 13 млн грн,

«Дніпропетровськгаз» - 34 млн грн, «Житомиргаз» - 11 млн грн, «Закарпатгаз» - 18 млн грн, «Запоріжгаз» - 14 млн грн, «Івано-Франківськгаз» - 10 млн грн, «Київоблгаз» - 49 млн грн, «Львівгаз» - 13 млн грн, «Миколаївгаз» - 14 млн грн, «Рівнегаз» - 5 млн грн, «Сумигаз» - 10 млн грн, «Харківгаз» - 33 млн грн, «Хмельницькгаз» - 12 млн грн, «Чернівцігаз» - 7 млн грн, «Чернігівгаз» - 13 млн грн.

Крім того, АМКУ зобов’язав порушників припинити неправомірні донарахування і провести перерахунок побутовим споживачам у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу, починаючи з жовтня 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2018 року більшість побутових споживачів України отримали від постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами. Причиною газзбути назвали "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", начебто на вимогу Нафтогазу. Нафтогаз, у свою чергу, наголошував, що жодним чином не причетний до цього рішення і засуджує такі дії.

У 2019 році НКРЕКП зафіксувала порушення у 20 облгазах щодо приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.