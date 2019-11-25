Фірташ заперечує, що платив за компромат на Байдена — NYT

Український олігарх Дмитро Фірташ заявив, що не володіє компрометуючою інформацією на колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і не фінансував її пошуки.

Про це повідомляє The New York Times.

"Я можу сказати вам лише одне, у мене немає ніякої інформації... я не фінансував нікого, хто збирав би цю інформацію, і було б великою помилкою з мого боку вирішити взяти участь у такій боротьбі", - заявив Фірташ.

Як відомо, зусилля Рудольфа Джуліані в пошуку компрометуючої інформації на одного з основних політичних опонентів Дональда Трампа в президентських перегонах, а саме колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, виявилися в центрі розслідування комітетів Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.

У ключі цих розслідувань постать українського олігарха Фірташа зацікавила слідство після повідомлень про його зв'язки з Джуліані. Як стверджується, один з партнерів адвоката, Лев Парнас, пропонував Фірташу допомогти вирішити питання з його екстрадицією в обмін на допомогу в пошуках компромату на Джо Байдена.

"Вони сказали: Ми можемо Вам допомогти і пропонуємо хороших юристів у Вашингтоні, які можуть Вас представляти і допомогти поінформувати Міністерство юстиції США", - згадує Фірташ.

Як повідомлялося, судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF Дмитра Фірташа в США триває з 2014 року. Фірташ був затриманий у столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у даванні хабара індійським чиновникам для отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати заснованій у Чикаго (США) компанії Boeing.

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