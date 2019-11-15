Суд Барселони закрив справу проти Фірташа, забракло доказів — ЗМІ
Про це повідомляє El Espanol.
"Матеріали розслідування, зібрані до цього часу, ґрунтуються виключно на підозрах та не містять вагомих доказів, що вказують на наявність ознак злочину, скоєного будь-ким з обвинувачених", – заявив Ігнасіо Санчес, суддя суду №21 Барселони.
Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура Іспанії у листопаді 2016 року просила видати постанову про арешт та видачу Дмитра Фірташа, який мешкає у Відні. Запит іспанських прокурорів був відхилений у серпні 2017 року австрійський судом. Після чого адвокати Дмитра Фірташа вимагали закрити справу порушену проти нього в Іспанії, посилаючись на обґрунтування відмови в екстрадиції, що міститься в рішенні австрійського суду.
Також адвокати наголошують, що Австрія відмовила у видачі Фірташа Іспанії, також посилаючися на те, що запит на арешт та екстрадицію ґрунтувався на "абстрактних твердженнях" щодо причетності Фірташа.
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