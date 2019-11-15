Суд Барселони закрив справу проти Фірташа, забракло доказів — ЗМІ

Після чотирьох років розслідування суд Барселони ухвалив рішення припинити кримінальне провадження у справі щодо відмивання грошей стосовно 17 осіб, зокрема українського олігарха Дмитра Фірташа, на вимогу адвокатів підсудного.

Про це повідомляє El Espanol.

"Матеріали розслідування, зібрані до цього часу, ґрунтуються виключно на підозрах та не містять вагомих доказів, що вказують на наявність ознак злочину, скоєного будь-ким з обвинувачених", – заявив Ігнасіо Санчес, суддя суду №21 Барселони.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура Іспанії у листопаді 2016 року просила видати постанову про арешт та видачу Дмитра Фірташа, який мешкає у Відні. Запит іспанських прокурорів був відхилений у серпні 2017 року австрійський судом. Після чого адвокати Дмитра Фірташа вимагали закрити справу порушену проти нього в Іспанії, посилаючись на обґрунтування відмови в екстрадиції, що міститься в рішенні австрійського суду.

Також адвокати наголошують, що Австрія відмовила у видачі Фірташа Іспанії, також посилаючися на те, що запит на арешт та екстрадицію ґрунтувався на "абстрактних твердженнях" щодо причетності Фірташа.

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