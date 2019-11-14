Адвокати Фірташа затягують його екстрадицію до США — МЗС Австрії

Вирішення питання екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки затягують його адвокати, а не австрійська сторона.

Про це заявив федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александр Шалленберг на спільній з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується питання Фірташа, то воно не затягується з австрійської сторони... Міністерство юстиції (Австрії - ред.) уже прийняло відповідну постанову про екстрадицію пана Фірташа, але Фірташ та його адвокати, відповідно, затягують цей процес і наполягають на перегляді справи”, - зазначив Шалленберг.

Він підкреслив: щойно всі судові процеси будуть завершені й відповідні силові структури отримають рішення суду, буде прийнято рішення про екстрадицію.

Як повідомлялося, судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває з 2014 року.

Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у дачі хабаря індійським посадовцям задля отримання дозволу на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у базованій у Чикаго (США) компанії Boeing.