У Конгресі США з’ясовують, чи причетний Фірташ до фінансування кампанії Трампа

Демократи Конгресу США вивчають, чи причетний український олігарх Дмитро Фірташ до фінансування передвиборчої кампанії Дональда Трампа та Республіканської партії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на члена Палати представників Джемі Раскіна.

"Демократи Конгресу з’ясовують, чи український олігарх (Фірташ - ред.) пов'язаний з організованою злочинністю, фінансуванням двох соратників Руді Джуліані (Лева Парнаса і Ігоря Фрумана - ред.), яких підозрювали у тому, що робили незаконні внески у виборчу кампанію президента Дональда Трампа і законодавців Республіканської партії", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Дмитро Фірташ - заможний громадянин України, обвинувачуваний у розкраданні коштів української енергетичної компанії, який зараз бореться в суді проти його екстрадиції в США. Проти нього порушені справи за підкуп.

Тепер український олігарх потрапив під ще більшу увагу перевірок через підозри, що він може бути джерелом сумнівного багатства двох американських бізнесменів Лева Парнаса й Ігоря Фрумана. Їм висувалося обвинувачення у незаконному фінансуванні кампанії Трампа і республіканців.

Остаточне джерело їх грошей досі невідомо. В обвинувальному акті сказано лише, що "іноземець-1", росіянин, надав гроші Парнасу й Фруману для того, щоб вони зробили пожертви в липні 2018 року й квітні 2019-го. Зокрема, йдеться про $325 тисяч фонду кампанії Трампа. Ці гроші, а також внесок у вигляді $15 тисяч на фонд генерального прокурора Західної Вірджинії Патріка Моррісі, були зроблені від імені компанії з експорту природного газу. Парнас і Фруман виступають її засновниками, але вона, схоже, не веде жодних ділових справ.

"Зростає інтерес до Фірташа і того, яку роль він відігравав", - сказав Джеймі Раскін.

"Його зв’язок з Володимиром Путіним і Росією також є тим, що потрібно вивчити", - додав він.

Як повідомлялося, 23 жовтня федеральний суд зняв звинувачення із двох спонсорів передвиборчої президентської кампанії Дональда Трампа – Лева Парнаса та Ігора Фрумана, яких підозрювали у фінансових злочинах.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine