На Запоріжжі без опалення два дитсадки та навчальний заклад

У Запорізькій області через проведення ремонтних робіт та порив трубопроводу без опалення залишились два дитячі садки та навчально-виховний заклад.

Про це під час наради в Запорізькій ОДА сказав директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Віталій Литвиненко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не опалюється у м. Токмак дошкільний заклад «Метелик» та у Веселівському районі дошкільний заклад «Вербиченька» через проведення ремонтних робіт у приміщеннях. На сьогодні їх вихованці переведені до інших закладів дошкільної освіти. Крім цього, через порив трубопроводу у Запорізькому районі не опалюється Юльївський навчально-виховний комплекс. Навчальний процес триває, на сьогодні заклад опалюється обігрівачами», - доповів Литвиненко.

За його словами, станом на 25 листопада в роботі знаходиться 99,8% котелень або 602 із 603 наявних. На сьогодні опалюється 100% житлових будинків (5213) та 100% лікарень (67), 99,5% дитячих садків (405 із 407), 99,8% навчальних закладів (513 із 514). Він також додав, що на сьогодні є загроза неотримання номінацій на постачання природного газу кількома теплопостачальними підприємствами.

«Опалювальний сезон лише розпочався, а у нас вже є проблемні питання. Діти не повинні чекати завершення ремонту та їздити на навчання у інші заклади або вчитись під обігрівачами. Питання номер – це рівень розрахунків за спожитий газ та отримання номінацій. Номінації від НАК «Нафтогаз України» отримуються щомісячно. І якщо не буде забезпечено необхідний рівень розрахунків, наші котельні можуть відключити від постачання палива», - сказав голова ОДА Віталій Турінок.

Очільник регіону зазначив, що ситуація багато в чому залежить від рівня розрахунків населення. Тому необхідно працювати з боржниками у рамках діючого законодавства. Крім того, всі, хто має право на субсидію, мають її отримати.