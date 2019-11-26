У Світловодську латають аварійні тепломережі — лишилась ще половина

У місті Світловодську на Кіровоградщині, де через аварію тепломереж оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня, ліквідували шість поривів тепломереж із 13-ти.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України в Кіровоградській області.

"Станом на 12:00 26 листопада із 13-ти місць поривів трубопроводу внутрішньобудинкових та міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання у м. Світловодську 6 поривів усунуто", - йдеться у повідомленні.

Світловодськ: рятувальники продовжують надавати допомогу населенню та комунальним службам по ліквідації наслідків НС / Фото: Прес-служба У ДСНС в області

Як зазначили в ДСНС, сьогодні планується усунути решту поривів. Для їх ліквідації наразі залучено 8 ремонтних бригад (23 чоловіка та 9 одиниць техніки).

Працівники ДСНС також допомагають комунальному підприємству СП ТОВ «Світловодськпобут» відкачувати воду з місць поривів тепломереж. Всього з початку виникнення НС відкачано 301 куб.м води.

Крім того, у цілодобовому режимі працюють 7 пунктів обігріву з польовими кухнями, де усі охочі можуть зігрітись, випити гарячого чаю. Вже 95 жителів Світловодська скористались гостинністю рятувальників.

За фактом зриву опалювального сезону 2019 -2020 років у Світловодську прокуратура відкрила кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст 364-1 Кримінального кодексу України (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки).

У межах досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» до можливого привласнення коштів, отриманих від споживачів теплової енергії, які, відповідно, мали бути сплачені газопостачальній компанії за використання природного газу. Заборгованість підприємства становить понад 50 млн грн.

Крім того, за інформацією прокуратури, службові особи здійснили неналежну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплопостачальних мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час слідства також перевіряється причетність до цих протиправних дій посадових осіб органу місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон у Світловодську розпочався із запізненням - через борги перед НАК "Нафтогаз України" підприємство «Світловодськпобут» не отримало вчасно номінації на газ.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада у Світловодську було виявлено 13 місць поривів трубопроводу внутрішньобудинкових та міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання, внаслідок чого без тепла залишилося майже 13 тисяч жителів.