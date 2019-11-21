У Маріуполі відзначили мітингом День Гідності та Свободи

У Маріуполі біля пам'ятника Тарасу Шевченку пройшов урочистий мітинг до Дня Гідності та Свободи.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«До Дня Гідності та Свободи у Маріуполі пройшов урочистий мітинг. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку вшанували пам'ять Героїв представники міської влади, військові, правоохоронці та небайдужі маріупольці», - йдеться у повідомленні.

Заступник міського голови Сергій Захаров зазначив, що День Гідності та Свободи є символом боротьби українського народу за європейські цінності та демократичне майбутнє, і події, які лягли в його основу, змінили хід історії України «розбудили нашу національну самосвідомість, об'єднали і зробили сильніше».

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Пам'ять Героїв вшанували хвилиною мовчання. На завершення мітингу присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника.