Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, який нині перебуває із робочою поїздкою у Запоріжжі, в рамках ознайомлення з промисловим потенціалом регіону відвідав ПрАТ «Запорізький завод важкого кранобудування».

Під час візиту він оглянув виробничі приміщення та ознайомився із ринками збуту продукції, а також поспілкувався з колективом заводу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Гарний завод. Сподіваюсь, що надалі таких об'єктів ставатиме більше. Це конкретний приклад того, як працює іноземний інвестор в Україні. На жаль, мало купують у нас, майже все, що виробляє завод йде на експорт — це добре, тому що треба покращувати сальдо платіжного балансу, однак було б не погано якби в Україні була змога купувати ваші крани. Сподіваюсь що ситуація буде змінюватись і ви будете працювати не виключно на експорт, а й для наших портів. Дуже багато з того, що ви робите - саме для цієї галузі передбачено", - сказав Разумков.

Разумков відвідав запорізький завод "Запоріжкран" // Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

ПрАТ «Запоріжкран» - спеціалізований завод з випуску мостових, козлових і кранів спецпризначення, лідер у виробництві кранів та кранового обладнання в Східній Європі і країнах СНД. Підприємство займається виробництвом підйомного і такелажного устаткування, виробництвом металевих конструкцій, оптовою торгівлею промисловим обладнанням.

Історія підприємства починається з 1928 року. З серпня 2005 року основним акціонером ПрАТ «Запоріжкран» стала фінська транснаціональна корпорація Konecranes.

На базі заводу реалізується інвестиційний проєкт міжнародного промислового парку площею понад 50,0 тис. кв.м, де працюють 12 промислових підприємств малого бізнесу, з яких 10 – українські компанії.

За станом на початок жовтня на ПрАТ «Запоріжкран» працюють 379 робітників. Обсяг реалізованої промислової продукції з початку року склав 424 005,1 тис. гривень. За цей час підприємство виплатило 47 441 тис. гривень податків та зборів.

Завтра, 21 листопада, голова ВР візьме участь у покладанні квітів до Дня гідності та свободи, що відбудеться у Запоріжжя на Майдані Героїв.