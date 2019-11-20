Разумков у Дніпрі відвідав КБ “Південне”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у рамках візиту до Дніпра відвідав «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» та обласну клінічну лікарню.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у межах регіональної поїздки до міста Дніпра відвідав «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» та обласну клінічну лікарню”, - йдеться у повідомленні.

Як передає пресслужба, на ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» Голова Верховної Ради ознайомився з потужностями підприємства, процесом виготовлення космічних апаратів, проектування, розробки та випробування космічної техніки. Під час спілкування з молодими спеціалістами конструкторського бюро обговорювалися питання соціальної підтримки колективу та перспективи професійного зростання.

Разумков відвідав КБ «Південне» / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Зазначається, що Разумков підкреслив, що робота цього підприємства важлива для іміджу держави, її економіки та для залучення інвестицій.

«Ми всіляко допомагатимемо розвиткові космічної галузі. Переконаний, що для Президента України і уряду цей напрям роботи дуже важливий, тому ми разом шукатимемо можливості для підтримки таких іміджевих сфер, які можуть демонструвати вагомі результати. Якщо так ефективно вдавалося розвиватися без підтримки держави, то з підтримкою буде ще краще», – наголосив Разумков.

Заступник генерального директора КБ «Південне» Михайло Бондар, зі свого боку, підкреслив, що для розвитку цієї галузі необхідна державна підтримка.

«В умовах жорсткої конкуренції в ракетно-космічній галузі ми робимо все можливе для залучення іноземних інвестицій, і це вдається досить непогано. На сьогодні розпочато створення дослідницького виробництва для напрацювання нових технологій щодо виготовлення складових ракетоносіїв і космічних апаратів», – зазначив він.

За словами Бондаря, за підтримки держави, бізнесу й науки ця галузь матиме серйозне майбутнє і зможе конкурувати на міжнародному рівні.

Керівники КБ також зауважили, що вперше в історії американських досліджень конструкторське бюро обране зарубіжним підрядником.

«Ілон Маск, який є авторитетом сьогодні в ракетно-космічній галузі, безумовно визнав, що найбільш надійним та ефективним космічним ракетоносієм середнього класу після «Фалькону» є «Зеніт» виробництва «Південмашу», – наголосив заступник генерального директора.

Він також повідомив, що розпочато спільний американо-канадський проект із виробництва нового носія «Циклон 4м».

Як повідомляють у пресслужбі Апарату ВР, під час відвідування Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Дмитро Разумков ознайомився з роботою закладу та поспілкувався з медичним персоналом. За словами керівництва лікарні, перший шпиталь тут було засновано Миколою Пироговим за часів Кримської війни, а з 2014 року лікарня у Дніпрі знову стала головним шпиталем країни.

Разумков подякував лікарям, які всі роки конфлікту на сході рятували життя людей.

«З професійної та емоційної точки зору на ваших плечах лежить важкий тягар. Тож ви такі ж герої, як і ті, хто сьогодні захищає нашу державу на Сході. Маю надію, що в майбутньому до цього закладу потраплятиме все менше й менше хлопців і дівчат із зони бойових дій, і лікарня повернеться до того режиму роботи, який тут був до 2014 року» , – зазначив Разумков.