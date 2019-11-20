У бюджет заклали гроші на початок добудови мостів у Запоріжжі — Разумков

У Державному бюджеті на 2020 рік передбачено близько 500 млн грн на проведення стартових робіт з відновлення будівництва мостових переходів через р. Дніпро в Запоріжжі.

Про це під час робочої поїздки в Запоріжжя сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На добудову мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі на наступний рік передбачено близько 500 млн гривень. Але це лише частина, яка необхідна для початку робіт. Передбачити весь ресурс, який необхідно, для того аби закрити це питання (добудувати міст - ред.), поки що не можливо", - сказав Голова ВР.

Він додав, що є ще один механізм — дорожній фонд, з якого можливо при перегляді бюджету у 2020 році виділити додаткові кошти.

"Але це поки що не 100-відсоткова інформація", - додав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на будівництво першої черги мості необхідно близько 4 млрд грн. Добувати об'єкт, за словами прем'єр-міністра України, можна за 3-4 роки.