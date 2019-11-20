Гончарук анонсував створення у регіонах офісів євроінтеграції

Кабінет міністрів має намір створювати в регіонах офіси євроінтеграції.

Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми плануємо, що у кожному обласному центрі нашої країни з'явиться такий невеличкий простір, який буде наближати Україну до європейських стандартів до людей, роз'яснювати, пояснювати, показувати, консультувати. Тобто, це такий острівець, з якого буде поширюватися євроінтеграція в регіони”, - сказав Гончарук.

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Він уточнив, що вже схвалене рішення про створення такого пілотного проєкту на Херсонщині.

Крім того, у середу Кабінет міністрів відкрив для громадськості доступ до «Пульсу Угоди» – онлайн-системи моніторингу реалізації Плану заходів виконання Угоди про асоціацію з ЄС.