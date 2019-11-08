Аварія з каретою у Львові: місто виділило 50 тисяч на лікування дівчинки

Виконком Львівської міськради прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50 тисяч гривень батькові дівчинки, яка постраждала від інциденту із прогулянковою каретою у центрі міста.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Фінансову допомогу постраждалій дівчинці ми надаємо за двома позиціями. Перша — скеровуємо кошти батькам Олесі — це 50 тисяч гривень, які вони отримають „на руки“. А друга — скеровуємо додаткові фінанси на Охматдит, щоб вони могли забезпечити купівлю всіх необхідних медикаментів, які йдуть поза державними нормами», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв Укрінформ, минулої суботи на проспекті Свободи налякані вибухом феєрверків коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчинка. Внаслідок нещасного випадку Олеся Шиян отримала травму ноги та була госпіталізована з діагнозом “відкритий перелом ноги”.

На сьогодні дівчинка перебуває на лікуванні у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит". Її чекає тривалий та дорогий курс лікування. Тож батько дівчинки Руслан Шиян звернувся із заявою на отримання одноразової матеріальної допомоги із міського бюджету.

За його словами, сім`я щоденно витрачає на медикаменти для Олесі до 10 тисяч гривень.