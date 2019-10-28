Дифтерія на Закарпатті: нових випадків захворювання немає із 25 жовтня

З п'ятниці, 25 жовтня, в Закарпатській області нових випадків дифтерії не зареєстровано. Ситуація стабілізувалася, інфекцію локалізовано.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила Єлизавета Біров в.о. голови департаменту охорони здоров'я.

“Оперативна ситуація на сьогодні виглядає наступним чином. Наразі в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 студентів, інфікованих дифтерією. Нових випадків дифтерії з п'ятниці, 25 жовтня, не зареєстровано,”- сказала Біров.

З її слів, 27 числа до цієї ж лікарні звернулися ще двоє студентів медфаку Ужгородського нацуніверситету, 2-го та 5-го курсів, із скаргами на ангіну. Враховуючи ситуацію, їх було госпіталізовано. Наразі бактеріоскопія не виявила збудника дифтерії, вони отримують лікування як хворі на ангіну. Але 100% діагноз можна буде поставити, коли будуть готові результати бакпосіву, наголосила Біров.

Також, за інформацією департаменту охорони здоров'я ОДА, в область на вихідних було доставлено 8 флаконів сироватки із сусідніх регіонів, ще дві дози передадуть 28 жовтня із Житомира та одну із Рівного.

“Також ми очікуємо передачі обіцяної сироватки з Індії у кількості 100 доз. Ця сироватка виявилася не зареєстрованою в МОЗі, відтак, її можна прийняти тільки як гуманітарну допомогу через Мінсоцполітики. Ймовірно, ця акція буде проведена в середу,” - сказала Біров.

Вона наголосила, що ситуація на Закарпатті з дифтерією стабільна, хвороба локалізована, хворих більше не було, якщо вони будуть — то область забезпечена сироваткою.

Як раніше повідомлялося, на минулому тижні на Закарпатті було зафіксовано спалах дифтерії серед студентів-іноземців Ужгородського нацуніверситету. В Ужгороді провели масовану кампанію із вакцинації населення.