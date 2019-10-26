Дифтерія на Закарпатті: лондонська лабораторія визначить походження штаму вірусу

Лондонська лабораторія взяла на обстеження штам дифтерії, яким заразились студенти Ужгородського національного університету, які приїхали на навчання з Індії.

Про це Громадському повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Після проведених досліджень медики зможуть визначити походження штаму.

«Ми будемо мати його генеологію і ми тоді отримаємо відповіді на питання и це є штам завезений чи він є наш чи він можливо є якимось таким типованим. Ми тоді будемо мати повну інформацію», — наголосив лікар.

Водночас, Петров наголосив, що студенти могли інфікуватись саме в Україні.

«Ми повинні розуміти, що ті студенти-медики, які інфікувалися, швидше за все вони внаслідок дезадаптивних ситуацій, коли імунітет їхній не справився, наприлад, із цією бактерією, цілком ймовірно могли інфікуватись в Україні тому, що у нас відсоток нещеплених понад 50 серед дорослого населення», — наголосив інфекціоніст.

Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді виник спалах дифтерії — захворіли 15 студентів Ужгородського національного університету, які приїхали на навчання з Індії.

Крім того, випадок дифтерії зафіксували у Києві — захворів один з учнів ліцею №303, який не мав щеплення через відмову батьків.