Дифтерія на Закарпатті: в Ужгород привезли вісім доз сироватки

В Ужгород доставлено 8 флаконів сироватки дифтерійного антитоксину із сусідніх Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі здоров'я.

“В Ужгород спецтранспортом доставлено 8 флаконів дифтерійного антитоксину. По три дали Львівська та Чернівецька області, два — Івано-Франківська,” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще 100 флаконів антитоксину придбала Індія. Наразі перевіряється наявність реєстрації цього препарату в Україні. Якщо він відповідатиме всім вимогам, то вже 30 жовтня його доставлять літаком в Ужгород.

В Закарпатському обласному центрі здоров’я інформують, що наразі стан хворих на дифтерію стабільний, нових випадків захворювання не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, на небезпечну інфекційну недугу захворіли 15 студентів УжНУ. Усіх їх госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні. 24 жовтня для чотирьох хворих було використано усю наявну в області сироватку від дифтерії.