Дифтерія в Ужгороді: ректор розповів, як почуваються студенти у лікарні

В Ужгороді 15 студентів, які напередодні потрапили в обласну інфекційну лікарню з дифтерією, почуваються добре, однак перебуватимуть у лікарні до того часу, поки відсутність інфекції у них не буде підтверджена лабораторно.

Про це сьогодні повідомив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка на брифінгу, який транслювався у Facebook.

“На сьогоднішній день в обласній інфекційній лікарні знаходиться 15 студентів Ужгородського національного університету. Декілька днів тому один із студентів звернувся до лікаря, після бактеріологічного обстеження у нього було виявлено збудника дифтерії. Після цього були обстеженні всі особи, які контактували з ним, — і ще у 14 студентів було виявлено носійство цієї бактерії. Таким чином, усі ці студенти стали пацієнтами, зараз вони в інфекційній лікарні, почувають себе нормально. Вони вже на стадії одужання. Але залишатимуться у лікарні до тих пір, поки лабораторні обстеження не покажуть відсутність бактерій дифтерії?” - сказав Смоланка.

Також він повідомив, що напередодні в університеті призупинили на 10 днів заняття на трьох факультетах — двох медичних та стоматологічному.

“У найближчі дні студентам цих факультетів буде проведено профілактичне щеплення. Вакцини достатньо, на території УжНУ відкрито три пункти для проходження вакцинації, тому протягом найближчих днів студенти та викладачі вишу пройдуть щеплення,” - додав Смоланка.

Він принагідно зауважив, що причина спалаху дифтерії — низький колективний імунітет проти цієї інфекції в Україні, оскільки щеплено тільки 27% дорослого населення.

“У тій же Індії - 1000 випадків захворювання на 1 млрд 300 млн населення, тобто, мова про один випадок на 130 млн. А у нас в Україні тільки за цей рік було 5 випадків на 40 млн,” - додав Смоланка.

Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Збудника інфекції було виявлено у 15 студентів-індусів Ужгородського національного університету.

Також 24 жовтня у Києві підтверджено захворювання на дифтерію у 9-річного школяра.