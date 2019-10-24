У Києві підтвердили випадок дифтерії у 9-річного хлопчика

В Києві зареєстровано підтверджено випадок захворювання на дифтерію у школяра.

Про це у Facebook повідомив 24 жовтня Центр громадського здоров'я.

"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Наразі хвору дитину госпіталізовано. Діагноз дифтерія встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки немає показів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що хворий мав контакт із 45-ма людьми, з них 36 дітей, огляд яких заплановано на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція.

Центр громадського здоров'я України нагадав, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах. Для дорослих передбачено ревакцинацію кожні 10 років з 16-річного віку. Діти та дорослі для захисту від захворювання мають щепитися відповідно до чинного календаря щеплень. Вакцина є безкоштовною, а щепитися можна у свого сімейного лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 жовтня діагноз "дифтерія" було встановлено чотирьом студентам Ужгородського національного університету. Інші 11 студентів госпіталізовані як носії. У місті проводиться масова кампанія з вакцинації населення.

Протиепідемічна комісія прийняла рішення скерувати невакцинованих студентів УжНУ до пунктів щеплення, а також зобов'язати викладачів університету зробити щеплення від дифтерії.