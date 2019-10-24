Спалах дифтерії: ужгородці за день зробили 1000 щеплень

Протягом четверга, 24 жовтня, в Ужгороді щеплення проти дифтерії зробили 1000 жителів міста - це більше, ніж за весь останній місяць.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила Тетяна Козак, директор комунального неприбуткового підприємства "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

"У зв'язку із спалахом дифтерії люди активно роблять щеплення — за сьогодні ми викололи близько 1000 доз вакцини. Ужгородці масово ведуть дітей, старших 6 років, самі йдуть на ревакцинацію. До цього випадку за місяць у нас вибирали до 600 щеплень... Вакцини у місті достатньо, щеплення проводять безкоштовно", - сказала Козак.

У Мукачівському центрі первинної медико-санітарної допомоги, у зв'язку зі спалахом інфекції, закликали містян, у яких відсутня імунізація проти дифтерії 10 років і більше, звертатися до своїх сімейних лікарів та проводити щеплення.

Враховуючи всю серйозність ситуації, для зручності мукачівців щеплення лікарі будуть проводити і у вихідні дні.

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Як повідомлялося, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів іноземців. 15 чоловік знаходяться в обласній інфекційній лікарні. Учора для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області 8 доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗ.

Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.