Дифтерія в Ужгороді: захворілі студенти або не були щеплені, або не мають карт щеплень

Іноземні студенти, які в Ужгороді захворіли на дифтерію, не були щеплені від цієї інфекції, або не мають інформації щодо цього, як і карт щеплень.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив директор комунального некомерційного підприємства “Обласна інфекційна лікарня” Закарпатської облради Михайло Поляк.

“Зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває 15 осіб, інфікованих дифтерією, усі — студенти-іноземці Ужгородського національного університету. Ці особи або не були щеплені в своїй країні від дифтерії, або не мають карт щеплень і відомостей про те, чи вакцинували їх від цієї хвороби. Попри це їх прийняли на навчання в Ужгородський національний університет, ” - сказав Поляк.

Ці студенти родом із Індії, де щороку фіксують до 1000 випадків захворювання на дифтерію.

“Приймати іноземних студентів без відповідних щеплень на навчання до українських вишів — це загроза національній безпеці”, - наголосив Поляк.

За його словами, ситуація, насправді, дуже небезпечна. Хоча всі інфіковані в Ужгороді - іноземці, медики переживають, аби від них не інфікувалися українці, адже немає сформованого колективного імунітету, і уже десять років не фіксувалося випадків дифтерії.

“За 9 місяців поточного року було вакциновано лише 48% населення, кількість відмов від щеплення збільшилась на 20 %. Для того, щоб склався колективний імунітет, треба мати не менше 95% щеплених від дифтерії,” - додав Поляк.

Відтак, ужгородців закликають щепити у своїх сімейних лікарів дітей та ревакцинуватися дорослим. Вакцини для цього в області достатньо.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook, на Закарпатті лікарі обстежили 123 особи, які контактували з захворілим на дифтерію іноземним студентом.

"В Ужгороді 15 жовтня госпіталізовано одного хворого студента-іноземця з лабораторно підтвердженим діагнозом "дифтерія". Командою медичних фахівців проведено обстеження 123-х контактних осіб з лабораторними дослідженнями. У 8-ми обстежених отримано ріст дифтерійної палички без ознак хвороби. Продовжується дослідження збудника. Жоден з пацієнтів не потребує введення сироватки через легкий перебіг хвороби. В домашньому осередку проведено заключну дезінфекцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за класифікатором ці випадки встановлюються як надзвичайна ситуація. Також у четвер, 24 жовтня буде проведено засідання Комісії з ТЕБ та НС з метою оперативного реагування.

Також повідомляється, що Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ не потребує технічної допомоги національного рівня, але за необхідності оперативна група готова прибути для підтримки.

В той же час в МОЗ повідомили, що в Закарпатській області середній рівень вакцинації проти дифтерії складає всього 44%, середній показник по Україні - 52%.

Станом за 10 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 2 випадки захворювання на дифтерію.

Зараз в Україні, за інформацією МОЗ, в наявності є понад 190 флаконів сироватки від дифтерії, які надані в якості гуманітарної допомоги ВООЗ і розподілені в усі області.

У Міністерстві нагадали, що захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень можна за допомогою вакцинація для дітей і ревакцинації для дорослих (кожні 10 років).

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В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Крім того, наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену АДП-М, яку застосовують для дорослих.

Станом на 1 вересня 2019 року в Україні наявні 1,79 млн доз вакцини АКДП, 178 тис. доз АДП та 5,4 млн доз АДП-М.

Як повідомлялося, учора на Закарпатті використали усю протидифтерійну сироватку, наявну в області.

Про перший випадок дифтерії в Ужгороді повідомили 19 жовтня, його виявили у студента-індуса. Усі пізніше виявлені інфіковані перебували з ним у контакті. Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом та через побутові контакти.