На Закарпатті закінчилася сироватка від дифтерії

На Закарпатті використали усі вісім доз протидифтерійної сироватки, яка була в наявності в області.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив директор комунального некомерційного підприємства “Обласна інфекційна лікарня” Закарпатської облради Михайло Поляк.

“Учора ми використали усі наявні в області запаси протидифтерійної сироватки — а це 8 доз. Сироватка пішла на чотирьох інфікованих (по дві дози на кожного ), які поступили до лікарні учора. Хоча зранку ми повідомляли, що її використовувати не доведеться, протягом дня ситуація змінилася і стало зрозуміло, що це необхідно зробити,” - сказав Поляк.

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За його словами, учора про використану протидифтерійну сироватку було повідомлено МОЗ, сьогодні ж у Києві перебуває в.о. департаменту охорони здоров'я ЗакОДА, яка також матиме розмови з чиновниками про поповнення запасів протидифтерійної сироватки на Закарпатті.

“Також у телефонному режимі ми спілкувалися із колегами із сусідніх західних областей — у Львові та Івано-Франківську нам готові за необхідності допомогти. Не відкидаємо варіанту про звернення за допомогою із сироваткою до сусідів, передусім, Угорщини. Варто з цього приводу спілкуватися також із Індією, як із країною, де виробляють ці сироватки. Іноземні країни можуть надати її нам як гуманітарну допомогу,” - наголосив Поляк.

Наразі, поінформував він, в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 осіб, інфікованих дифтерією. Стан пацієнтів стабільний, у них легкий перебіг захворювання. Усі вони студенти іноземці Ужгородського національного університету.

Учора під вечір, 23 жовтня, в університеті оголосили карантин та припинили заняття у зв'язку зі спалахом дифтерії.

Про перший випадок дифтерії в Ужгороді повідомили 19 жовтня, його виявили у студента-індуса.

До цього випадку в Ужгороді дифтерію не фіксували протягом останніх 10 років.