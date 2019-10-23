Скалецька радить українцям не забувати про щеплення від дифтерії

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька радить українцям зробити щеплення від дифтерії.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Цього року в Україні зафіксовано два випадки захворювання на дифтерію у Хмельницькій та Луганській областях. Ще два, у Тернопільській та Закарпатській, наразі лабораторно підтверджуються. Дифтерія - це вакцинокерована інфекція, тому закликаю всіх, хто не зробив планове щеплення, згідно з календарем щеплень, звернутися до свого сімейного лікаря та вакцинуватися. Якісна та безпечна вакцина є в усіх регіонах України, і надається безоплатно як для дітей, так і для дорослих", - написала Скалецька.

Вона наголосила, що в Україні є достатньо протидифтерійної сироватки, і у випадку підозри на захворювання на дифтерію необхідно негайно звернутися до лікарів.

Скалецька також додала, що згідно Національного календаря щеплень, дорослим необхідно ревакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років, починаючи з 26 років. Якщо, з певних причин, дорослий чи дитина від 7 років, раніше не вакцинувалися, тоді для повного захисту, їм необхідно отримати щонайменше три дози вакцини АДП-М з чітким інтервалом: перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.

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Як повідомляв Укрінформ, у останні дні в Ужгороді виявлено ще 12 студентів-іноземців, інфікованих дифтерією; усі вони госпіталізовані, медики проводять додаткові обстеження.