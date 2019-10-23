В Ужгороді ще 12 студентів-іноземців захворіли на дифтерію

Упродовж останніх днів в Ужгороді виявлено ще 12 студентів-іноземців, інфікованих дифтерією; усі вони госпіталізовані, медики проводять додаткові обстеження.

Про це на брифінгу в середу в Закарпатській ОДА повідомив директор комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської облради Михайло Поляк.

"Упродовж останніх днів в Ужгороді нами виявлено 12 студентів-іноземців з дифтерією - усі вони шпиталізовані, проходять додаткові обстеження, нам необхідно виявити, чи вони носії інфекції, чи дійсно хворі", - сказав Поляк.

Крім цього, за його словами, 22 жовтня до інфекційної лікарні потрапили двоє людей, у яких діагностовано дифтерію мигдаликів, легкий перебіг. Їхній стан задовільний, сказав Поляк.

Також у лікарні продовжують лікування першого студента-іноземця, у якого виявили дифтерію 17 жовтня.

"Усі інфіковані дифтерією особи - це студенти-іноземці Ужгородського нацуніверситету, із оточення першого іноземця, котрий захворів на дифтерію в Ужгороді. Загалом на ознаки захворювання на дифтерію було обстежено 44 особи", - повідомив він.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Ужгороді було виявлено перший за 10 років випадок захворювання на дифтерію. Захворювання на дифтерію виявили у студента 5-го курсу УжНУ, іноземця, який 17 жовтня поступив у обласну клінічну інфекційну лікарню. Хлопець прийшов до лікаря із скаргами на біль в горлі та високу температуру, а вже під час обстеження у нього виявили дифтерійну паличку. Наразі у місті проводяться протиепідемічні заходи.