У Чернівецькому університеті - спалах кору, захворіли вже 8 студентів

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зафіксували спалах кору: із 25 вересня там захворіли вже 8 студентів.

Про це повідомляється на сайті Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України.

"17 жовтня у Департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації відбулося засідання оперативного штабу з реагування на епідемічну ситуацію із захворюваності на кір в області. Необхідність організації засідання штабу була зумовлена спалахом кору в Чернівецькому національному університеті, де з 25 вересня 2019 року й донині на кір захворіли 8 студентів", - йдеться у повідомленні.

Як розповів у коментарі Укрінформу завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань лабораторного центру Юрій Падурару, усі хворі навчаються на різних факультетах, в різних групах та на різних курсах. Але майже всі вони проживають у гуртожитках, лише один - у квартирі.

"Троє хворих мали по дві дози щеплення, про наявність вакцинації у ще 5 інфікованих студентів інформації немає. 7 хворих наразі лікуються в обласній лікарні, ще один - за місцем проживання у Хмельницькій області. Окрім мешканця Хмельниччини серед 8 хворих на кір студентів є троє жителів Івано-Франківскьої області, двоє буковинців та по одному мешканцю Тернопільщини і Полтави", - сказав Падурару.

Для того, щоб Департамент охорони здоров’я міг організувати постачання достатньої кількості вакцини для імунізації проти кору студентів, потрібно оперативно повідомляти про нові випадки захворювання. Тому на нараді в ОДА визначили, що у вишах міста призначать відповідальних людей для координації дій із медиками.

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"Передбачено, що фахівці Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я забезпечать розгортання та роботу тимчасових пунктів щеплень на базі даних ВНЗ", - додали в Чернівецькому обласному лабораторному центрі МОЗ України.