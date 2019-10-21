На Закарпатті вперше за 10 років виявили дифтерію

В Ужгороді виявлено перший за 10 років випадок захворювання на дифтерію.

Про це на пресконференції 21 жовтня повідомила заступник директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, інформує закарпатський сайт ПроЗахід.

“Захворювання на дифтерію виявили у студента 5 курсу УжНУ, іноземця, який 17 жовтня поступив у обласну клінічну інфекційну лікарню. Хлопець прийшов до лікаря із скаргами на біль в горлі та високу температуру, а вже під час обстеження у нього виявили дифтерійну паличку”, - повідомила Біров.

Як відзначили у КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня Закарпатської облради», наразі хворий знаходиться в лікарні, стан його задовільний, на даний час провели всі необхідні діагностичні заходи.

«За нашими даними, цей штам не токсичний, і він не викликає таких змін, як справжній токсичний штам дифтерійної палички», – пояснив директор медзакладу Михайло Поляк.

Зі слів Поляка, наразі кількість вакцинаційного матеріалу в регіоні достатня, але за 9 місяців поточного року було вакциновано лише 48% населення. Для того ж, щоб скласти колективний імунітет, треба мати не менше 95%.

“Наголошуємо, що щепитися треба і дітям, і дорослим, вакцина є одною з обов’язкових. Радимо довго не роздумувати, адже багато хто не знає, чи щеплений він взагалі, чи пройшов він ревакцинацію, а вакцина у достатній кількості з’явилася у нас лише впродовж останніх двох років. Просимо звернутися до своїх дільничних, сімейних лікарів чи педіатрів і пройти щеплення” - акцентував Поляк.

З його слів, наразі в області є 8 доз протидифтерійної сироватки індійського виробництва.

Читайте також: На Тернопільщину надійшла сироватка проти дифтерії

Як повідомила лікар-епідеміолог ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» Любов Данич, в Ужгороді востаннє випадки цього захворювання фіксувалися в 2009-2010 роках. Після 17 жовтня, як надійшло термінове повідомлення про виявлений випадок, одразу почалася робота, наразі оглядають всіх контактних осіб, студентів, педагогів. Хворі, у яких виявили захворювання носоглотки, відправлені на обстеження.

Біров, у свою чергу, пояснила, що є зв’язок з університетом, зроблено запит з приводу щеплень контактних осіб, бо імунний статус цих людей не ясний. Якщо ж статус не відомий, ця особа вважається нещепленою.