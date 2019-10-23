Дифтерія в Ужгороді: медики планують обстежити ще 120 осіб
Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, директор комунального неприбуткового підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради.
“У зв'язку із спалахом дифтерії в Ужгороді серед студентів-іноземців медики уже обстежили 44 особи, троє з них госпіталізовані в інфекційну лікарню з проявами хвороби, 12 осіб мають позитивну реакцію на токсичний штам збудника дифтерії. Протягом наступних кількох днів ми маємо обстежити додатково ще 121 особу з числа тих, хто міг контактувати з хворими чи носіями хвороби,” - сказав Поляк.
Він додав, що серед тих, кого ще треба обстежити, очевидно є носії інфекції.
Як зазначив Поляк, носії збудника дифтерії можуть і не підозрювати, що вони є поширювачами інфекції. А це захворювання передається досить легко — повітряно-краплинним шляхом. Крім того, бактерія дифтерії дуже живуча, може зберігатися і до 3-ох тижнів.
"Саме тому зараз в Ужгороді медики працюють, аби усіх хворих чи носіїв інфекції своєчасно виявити та госпіталізувати," - сказав він.
Також Поляк акцентував, що захистися від дифтерії можна тільки вакцинацією - для дітей та ревакцинацією - для дорослих.
В Ужгородській міськраді запевняють, що нині в місті безкоштовно вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, вакцини у місті достатньо.
Як повідомляв Укрінформ, спалах дифтерії в Ужгороді на Закарпатті виявили серед студентів-іноземців три дні тому.
До цього випадку дифтерію в Ужгороді фіксували 10 років тому.