Дифтерія в Ужгороді: медики планують обстежити ще 120 осіб

Протягом наступних кількох днів в Ужгороді планують обстежити додатково ще 121 особу з числа тих, хто міг контактувати з хворими на дифтерію студентами чи носіями хвороби.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, директор комунального неприбуткового підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради.

“У зв'язку із спалахом дифтерії в Ужгороді серед студентів-іноземців медики уже обстежили 44 особи, троє з них госпіталізовані в інфекційну лікарню з проявами хвороби, 12 осіб мають позитивну реакцію на токсичний штам збудника дифтерії. Протягом наступних кількох днів ми маємо обстежити додатково ще 121 особу з числа тих, хто міг контактувати з хворими чи носіями хвороби,” - сказав Поляк.

Він додав, що серед тих, кого ще треба обстежити, очевидно є носії інфекції.

Як зазначив Поляк, носії збудника дифтерії можуть і не підозрювати, що вони є поширювачами інфекції. А це захворювання передається досить легко — повітряно-краплинним шляхом. Крім того, бактерія дифтерії дуже живуча, може зберігатися і до 3-ох тижнів.

"Саме тому зараз в Ужгороді медики працюють, аби усіх хворих чи носіїв інфекції своєчасно виявити та госпіталізувати," - сказав він.

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Також Поляк акцентував, що захистися від дифтерії можна тільки вакцинацією - для дітей та ревакцинацією - для дорослих.

В Ужгородській міськраді запевняють, що нині в місті безкоштовно вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, вакцини у місті достатньо.

Як повідомляв Укрінформ, спалах дифтерії в Ужгороді на Закарпатті виявили серед студентів-іноземців три дні тому.

До цього випадку дифтерію в Ужгороді фіксували 10 років тому.