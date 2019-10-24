Діагноз “дифтерія” підтвердили у чотирьох студентів Ужгородського університету
Про це на брифінгу щодо ситуації на Закарпатті розповів директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Станом на сьогодні на Закарпатті 15 госпіталізованих, з них четверо хворих. Інші кваліфіковані як носії. Чотирьом введено по 20 тисяч одиниць протидифтерійної сироватки”, - сказав Курпіта.
Він розповів, що іноземний студент УжНУ, який захворів першим, відчув недугу ще 8 жовтня, за медичною допомогою звернувся 11 жовтня. 23 жовтня за результатами лабораторних досліджень йому був встановлений діагноз.
За словами Курпіти, перерозподілені до Закарпаття 20 флаконів протидифтерійної сироватки мають бути доставлені в область до кінця тижня. Разом з ними в усіх регіонах України є в наявності 192 флакони препарату.
Ситуація з захворюванням, наголосив директор ЦГЗ, класифікована як ситуація локального характеру.
Наразі прийнято рішення про припинення учбового процесу в Ужгородському національному університеті з метою не допустити поширення інфекції.
Останній раз дифтерія на Закарпатті була виявлена в 2011 році. Протягом 2019 року в Україні було зареєстровано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію — у Хмельницькій та у Луганській областях. У 2018 році було 10 випадків.