Діагноз “дифтерія” підтвердили у чотирьох студентів Ужгородського університету

Станом на 24 жовтня діагноз "дифтерія" встановлено чотирьом студентам Ужгородського національного університету.

Про це на брифінгу щодо ситуації на Закарпатті розповів директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні на Закарпатті 15 госпіталізованих, з них четверо хворих. Інші кваліфіковані як носії. Чотирьом введено по 20 тисяч одиниць протидифтерійної сироватки”, - сказав Курпіта.

Він розповів, що іноземний студент УжНУ, який захворів першим, відчув недугу ще 8 жовтня, за медичною допомогою звернувся 11 жовтня. 23 жовтня за результатами лабораторних досліджень йому був встановлений діагноз.

За словами Курпіти, перерозподілені до Закарпаття 20 флаконів протидифтерійної сироватки мають бути доставлені в область до кінця тижня. Разом з ними в усіх регіонах України є в наявності 192 флакони препарату.

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Ситуація з захворюванням, наголосив директор ЦГЗ, класифікована як ситуація локального характеру.

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Наразі прийнято рішення про припинення учбового процесу в Ужгородському національному університеті з метою не допустити поширення інфекції.

Останній раз дифтерія на Закарпатті була виявлена в 2011 році. Протягом 2019 року в Україні було зареєстровано два підтверджених випадки захворювання на дифтерію — у Хмельницькій та у Луганській областях. У 2018 році було 10 випадків.