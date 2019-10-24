Закарпаття отримає 20 доз сироватки проти дифтерії з інших областей

На засіданні у четвер, 24 жовтня, в Міністерстві охорони здоров'я прийняли рішення передати Ужгороду 20 флаконів сироватки з інших областей, а також надали дозвіл провести вакцинацію проти дифтерії іноземних студентів наявними в місті препаратами.

Про це на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгороді повідомив начальник відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України Роман Родина.

“Сьогодні на засіданні МОЗ прийняло рішення передати Ужгороду 20 флаконів сироватки з інших областей, також міністерство дало дозвіл на вакцинацію іноземних студентів препаратами, які наявні в місті” - повідомив Роман Родина.

На думку Родини, все, що роблять зараз в Ужгороді, аби запобігти поширенню інфекції, правильно.

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За його словами, зараз треба максимально провести обстеження і виявити носіїв. Лабораторні потужності в місті дозволяють це зробити.

Як повідомлялося, учора на Закарпатті використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії.

Наразі в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 осіб з дифтерією. Стан пацієнтів стабільний, у них легкий перебіг захворювання. Усі інфіковані — студенти-іноземці Ужгородського національного університету.