Ужгород додатково отримав 8000 доз вакцини проти дифтерії
Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради Василь Решетар на засіданні міської протиепідемічної комісії, повідомляє міськрада на своїй сторінці у Facebook.
"Вчора, 23 жовтня, Ужгород додатково отримав 8 тисяч доз вакцини. Крім сімейних амбулаторій, передадуть їх і в приватні медзаклади, щоб люди й там могли отримати щеплення безкоштовно", - повідомив Решетар.
Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні, 24 жовтня, в Ужгороді від дифтерії зробили щеплення більше людей, ніж за останній місяць: у закладах міського центру первинної медико-санітарної допомоги за день використали 1000 доз вакцини. Щеплять дітей віком від 6 років та ревакцинують дорослих.
В Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні. 23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області 8 доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.
Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.