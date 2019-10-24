Ужгород додатково отримав 8000 доз вакцини проти дифтерії

Ужгород додатково отримав 8 тисяч доз вакцини проти дифтерії. Крім сімейних амбулаторій, вакцину передадуть і в приватні медзаклади, де також можна буде зробити щеплення безкоштовно.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради Василь Решетар на засіданні міської протиепідемічної комісії, повідомляє міськрада на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора, 23 жовтня, Ужгород додатково отримав 8 тисяч доз вакцини. Крім сімейних амбулаторій, передадуть їх і в приватні медзаклади, щоб люди й там могли отримати щеплення безкоштовно", - повідомив Решетар.

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні, 24 жовтня, в Ужгороді від дифтерії зробили щеплення більше людей, ніж за останній місяць: у закладах міського центру первинної медико-санітарної допомоги за день використали 1000 доз вакцини. Щеплять дітей віком від 6 років та ревакцинують дорослих.

В Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні. 23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області 8 доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.