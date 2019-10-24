Через дифтерію в Ужгороді зупинили навчання на медфакультеті для іноземних студентів

Через дифтерію в Ужгороді зупинили навчання на медфакультеті для іноземних студентів

Укрінформ
В Ужгороді протиепідемічна комісія прийняла рішення скерувати невакцинованих студентів УжНУ до пунктів щеплення, а також зобов'язати викладачів університету пройти щеплення від дифтерії.

Про це йдеться в повідомленні Ужгородської міськради.

“Протиепідемічна комісія прийняла рішення: відсьогодні, 24 жовтня, призупинити навчальний процес студентів медичного факультету №2 (для іноземних студентів) до завершення комплексу медичних оглядів та лабораторних обстежень і профілактичних щеплень і до окремого розпорядження; обмежити доступ до клінічних баз студентів медичних факультетів з 25 жовтня і до окремого розпорядження”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, студентів без документально підтверджених даних про вакцинацію рекомендовано скерувати у пункти щеплення згідно з узгодженими графіками, а також зобов’язати викладачів УжНУ пройти щеплення від дифтерії.

Згідно з рішенням комісії, усім медичним закладам міста незалежно від форми власності необхідно забезпечити проведення щеплень від дифтерії на безкоштовній основі. Для цього Ужгород отримав додатково 8 тисяч доз вакцини.

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Разом із тим, управління освіти Ужгородської міської ради зобов’язали забезпечити виконання рішення протиепідемічної комісії щодо недопущення до навчального процесу нещеплених дітей, а працівників закладів освіти пройти щеплення від дифтерії. Керівники відповідних служб, підприємств, міського транспорту, закладів громадського харчування та торгівлі, організацій та установ міста незалежно від форм власності мають забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщень, міського транспорту, закладів громадського харчування та торгівлі.

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Як повідомлялося, учора, 23 жовтня, на Закарпатті використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії.

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Наразі в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 осіб з ознаками дифтерії. Стан пацієнтів стабільний, у них легкий перебіг захворювання. Усі інфіковані — студенти-іноземці Ужгородського національного університету.

Фото: Ужгородська міська рада

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