Депутати від Закарпаття просять Угорщину допомогти з сироваткою проти дифтерії

“Народні депутати Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владіслав Поляк звернулися до Генерального консула Угорщини в Україні Бугайла Йожефа із проханням допомогти Закарпатській області з постачанням сироватки проти дифтерії. Прикро, що звертатися по допомогу потрібно до сусідніх країн, проте, в першу чергу, необхідно попередити та запобігти виникненню епідемії дифтерії", - прокоментував заяву Горват.

Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Збудника інфекції було виявлено у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету. У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії — 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки. Її очікували сьогодні, але повідомлень про надходження наразі не було.

УжНУ звернувся з проханням до Посольства Індії надати гуманітарну допомогу Закарпаттю у вигляді протидифтерійної сироватки у кількості 100 доз. Варто зауважити, що в Ужгороді захворіли студенти-індуси. Сироватку з Індії очікують у області наступного тижня.

Наразі в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 студентів-іноземців, у яких виявлена дифтерія. Їхній стан задовільний.