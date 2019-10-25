Ужгородський університет звернувся до посольства Індії через проблеми з сироваткою від дифтерії
Про це сьогодні повідомив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка на брифінгу, який транслювався на сторінці університету в Facebook.
“У зв'язку зі спалахом дифтерії в Ужгородському університеті звернулися до Посольства Індії — з проханням допомогти із поставкою протидифтерійної сироватки в область. Нам пообіцяли в посольстві, що сприятимуть передачі 100 доз сироватки проти дифтерії на Закарпаття. Вони мають надійти в область наступного тижня, їх медики зможуть використати, якщо будуть випадки важкого перебігу захворювання,” - розповів Смоланка.
З його слів, це сертифіковані сироватки проти дифтерії, вони виробляються в Індії.
Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Збудника інфекції було виявлено у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.
У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії — 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки. Її надходження очікують в області протягом сьогоднішнього дня, 25 жовтня.
Загалом по Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки, які рівномірно розподілені по всіх областях.
Протягом місяця в Україну має надійти чергова партія сироватки, яка використовується при лікуванні дифтерії. Це поставка, яка була запланована на грудень.