Ужгородський університет звернувся до посольства Індії через проблеми з сироваткою від дифтерії

У зв'язку зі спалахом дифтерії серед студентів з Індії Ужгородський національний університет звернувся до Посольства Індії з проханням допомогти із поставкою протидифтерійної сироватки. В посольстві пообіцяли Закарпаттю 100 доз сироватки, поставити її повинні на наступному тижні.

Про це сьогодні повідомив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка на брифінгу, який транслювався на сторінці університету в Facebook.

“У зв'язку зі спалахом дифтерії в Ужгородському університеті звернулися до Посольства Індії — з проханням допомогти із поставкою протидифтерійної сироватки в область. Нам пообіцяли в посольстві, що сприятимуть передачі 100 доз сироватки проти дифтерії на Закарпаття. Вони мають надійти в область наступного тижня, їх медики зможуть використати, якщо будуть випадки важкого перебігу захворювання,” - розповів Смоланка.

З його слів, це сертифіковані сироватки проти дифтерії, вони виробляються в Індії.

Як повідомлялося, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Збудника інфекції було виявлено у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії — 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки. Її надходження очікують в області протягом сьогоднішнього дня, 25 жовтня.

Загалом по Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки, які рівномірно розподілені по всіх областях.

Протягом місяця в Україну має надійти чергова партія сироватки, яка використовується при лікуванні дифтерії. Це поставка, яка була запланована на грудень.