Громада, округ, регіон: презентували зміни до Конституції щодо децентралізації

Зміни до Конституції в частині децентралізації мають забезпечити повноцінну імплементацію Європейської хартії місцевого самоврядування.

Про це йдеться у Концепції внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади, які презентував у середу перший заступник голови фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Забезпечуємо повноцінну імплементацію Європейської хартії місцевого самоврядування", - йдеться у презентації реформи.

Реформа передбачає побудову місцевого самоврядування на основі принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності. Передбачається, що після внесення змін до Конституції ОТГ покриють всю Україну.

Зміни також передбачають запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою - громада, округ, регіон.

Громада при цьому має стати головною ланкою місцевого самоврядування. Громада збиратиме раду і голову громади терміном на 4 роки. Рада громади формуватиме виконавчий комітет, яким керуватиме голова ради.

А райони буде ліквідовано, а замість них утворять округи, які будуть суто адміністративними одиницями. Території округів складатимуться з громад. Одна громада не зможе бути поділеною між декількома округами.

Реформа передбачає, що регіонами України стануть області та АР Крим. На обласному рівні залишаться обласні ради, які обиратиметься на 4 роки і формуватимуть власні виконавчі комітети. До їхньої компетенції будуть віднесені взаємовідносин між громадами і області, реалізація продуктів регіонального значення, управління спільним майном територіальних громад регіону.

При цьому реформа передбачає ліквідацію усіх місцевих адміністрацій. На рівні округів будуть утворені префектури, які очолюватимуть префекти.

Планується, що префект представлятиме виконавчу владу на відповідній території. Префект призначатиметься та звільнятиметься Президентом за поданням Кабміну. Строк повноважень префекта - 3 роки, він не зможе бути призначений в одній адміністративно-територіальній одиниці більше, ніж на один строк.

Реформа передбачає, що акти органів місцевого самоврядування, які не відповідають Конституції чи законодавству, можуть бути зупинені префектом з одночасно зверненням до суду. Також акти органів місцевого самоврядування, що загрожують безпеці чи територіальній цілісності України, скасовуватимуться префектом.

За словами Корнієнка, Верховна Рада планує направити до Конституційного Суду проєкт внесення змін до Основного закону в частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування до кінця поточної, другої сесії парламенту.

Презентація змін до Конституції України та пріоритетів уряду щодо децентралізації / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

"Ми обов'язково це все з усіма обговоримо. Це буде інтенсивно. Не рік - трошки швидше, для того, щоб мати потенціал, можливості на цій сесії спрямувати звернення до Конституційного Суду... Щоб ця сесія дала нам можливість запустити процес цих змін до Конституції", - сказав Корнієнко. Депутат уточнив, що самого тексту змін поки немає, оскільки вони наразі опрацьовуються Комісією з питань правової реформи при Президентові.

Так само, за словами Корнієнка, ведеться активна робота щодо напрацювання пакету децентралізаційних законів, зокрема, про префектуру, зміни до закону про місцеве самоврядування, місцеві вибори, про держслужби.

"Ніхто нікуди не поспішає, але ми налаштовані серйозно. Зрозуміло, що турборежим для змін у Конституцію - не найкраща форма, але ще раз повторюся: ми налаштовані серйозно", - зазначив Корнієнко.