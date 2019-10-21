Децентралізація наблизить державу до громадян — посол Німеччини

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен заявила, що реформа децентралізації є шансом відновити довіру українських громадян до інституцій влади.

Про це вона сказала під час конференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Амбітні реформи, перш за все реформа децентралізації, мають позитивний вплив і здійснюються швидше, ніж очікували багато експертів. Громади сьогодні формують умови життя громадян набагато більше, ніж колись...Ще децентралізація наблизить державу до громадян, таким чином є можливим шанс відновити давно втрачену довіру громадян до інституцій влади через звітність і участь громадян у прийнятті рішень з самого початку", - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що реформа децентралізації та місцевого самоврядування, з точки зору Німеччини, має надзвичайно велике значення для України на її шляху до стабільної, надійної та дієвої демократії.

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Конференцію організувала Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма співпрацює з Міністерством розвитку громад та територій України заради формування багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» конференцію організували проєкт GIZ «Покращення якості послуг у сфері управління відходами в ОТГ», проєкт GIZ зі сталої мобільності, проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ», Школа CANactions та Центр розвитку інновацій.