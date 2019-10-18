ЦВК призначила перші місцеві вибори у шести тергромадах

Центральна виборча комісія призначила на 29 грудня 2019 року перші місцеві вибори у 6 об'єднаних територіальних громадах.

Таке рішення прийняли 18 жовтня на черговому засіданні Комісії, повідомляє ЦВК у Facebook.

"Розглянувши звернення 4 обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 29 грудня 2019 року, перші вибори у 6 об’єднаних територіальних громадах (2 міських, 1 селищній, 3 сільських ОТГ)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Дніпропетровській області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах (Червоненській сільській ОТГ, Черкаській селищній ОТГ, Підгородненській міській ОТГ), у Львівській області – в 1 ОТГ (Нежухівській сільській ОТГ), у Сумській області – в 1 ОТГ (Путивльській міській ОТГ), у Чернівецькій області – в 1 ОТГ (Кадубовецькій сільській ОТГ).

Зазначається, що Комісія оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищної, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищного, міських голів з 9 листопада 2019 року.

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Окрім того, розглянувши звернення Дніпропетровської ОДА щодо прийняття Комісією рішення про призначення додаткових виборів депутатів сільської, селищних рад об’єднаних територіальних громад від територіальних громад, що приєдналися до відповідних ОТГ, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення додаткових місцевих виборів та призначила на неділю, 29 грудня 2019 року, додаткові вибори депутатів Карпівської сільської ради Широківського району, Божедарівської селищної ради Криничанського району та Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

При цьому Комісія оголосила початок виборчого процесу вказаних додаткових виборів депутатів сільської та селищних рад з 9 листопада 2019 року.