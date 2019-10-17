ЦВК передасть до Ради свої пропозиції щодо змін Виборчого кодексу

У Центральній виборчій комісії пропонують змінити структуру Виборчого кодексу, залишити окремий закон про діяльність комісії та вдосконалити порядок закупівлі товарів і послуг для організації виборів.

Про це йшлося на нараді ЦВК спільно з працівниками Секретаріату комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

“Зокрема, були запропоновані позиції щодо зміни структури Кодексу. При цьому вбачається за доцільне усі положення щодо правового регулювання окремих типів виборів помістити в окремі книги Кодексу”, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, йшлося про правове регулювання діяльності ЦВК. Зазначається, що, оскільки комісія, як постійно діючий колегіальний державний орган, наділена повноваженнями щодо організації підготовки і проведення не лише загальнонаціональних та місцевих виборів, а й усеукраїнського та місцевих референдумів, що не охоплюється нормами кодексу, то було запропоновано залишити окремий закон України “Про Центральну виборчу комісію”.

Обговорювалося також питання підвищення фахового рівня членів виборчих комісій, в тому числі формування окружних виборчих комісій на професійній основі.

Крім того, ЦВК розглянула питання щодо надання можливості впроваджувати у виборчий процес інформаційні технології обробки, збору, аналізу інформації, здійснення заходів з автоматизації виборчого процесу, в тому числі в порядку експерименту та поетапного застосування окремих елементів е-виборів (в межах імплементації указу Президента від 29 липня 2019 року № 558 “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг”).

Водночас Центрвиборчком звернув увагу і на доопрацювання положень кодексу, які регулюють питання порядку закупівлі товарів, робіт і послуг для організації підготовки та проведення виборів.

Читайте також: ЦВК призначила місцеві вибори у 86 ОТГ

Також члени ЦВК зупинилися на правових та організаційних засад ведення Державного реєстру виборців.

“Вказані та інші напрацьовані пропозиції будуть надані Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для подальшого ґрунтовного обговорення в межах роботи цього Комітету”, - пояснили в ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня цього року Верховна Рада VIII скликання ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає введення пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня Голова ВР VIII скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Президент Володимир Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс, прийнятий народними депутатами VIII скликання. За його словами, кодекс, що надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.