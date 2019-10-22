Донеччина і Луганщина зробили величезний прорив у децентралізації - Негода

Донеччина і Луганщина попри військову агресію зробили величезний прорив у втіленні децентралізації.

Про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода під час форуму у місті Святогірськ на Донеччині, який організувала Програма ООН з відновлення та розбудови миру, повідомляється на порталі "Децентралізація".

«Донеччина і Луганщина, не дивлячись на військову агресію, насправді зробили величезний прорив у втіленні децентралізації. Тому завжди ставлю їх в приклад іншим областям, які працюють у значно кращих умовах, але чомусь менш результативно. Ми тут бачимо прагнення людей змінюватися і змінювати середовище, в якому живуть, бачимо їх величезну відповідальність. Це важливо не тільки для цих областей, а й для всієї України. Адже зміни, які тут відбуваються, в тому числі і в об’єднаних громадах, демонструють всім, що при бажанні – можливо все», - заявив Негода.

Він висловив підтримку об’єднаним громадам Донецької і Луганської областей, які роками очікують рішення ЦВК про призначення перших місцевих виборів.

«Ми підтримуємо рішення цих громад. На жаль, є чинники, які не дозволяють їм зараз провести перші місцеві вибори. Ці чинники відомі – військова агресія. Завдання Президента - до 2020 року завершити реформу і провести наступні місцеві вибори на новій територіальній основі громад і районів. І ми це завдання виконуємо. Вся територія України, як планується, буде покрита спроможними громадами. Для людей мають бути створені скрізь однаково комфортні умови для життєдіяльності, скрізь має бути високий рівень сервісів і послуг», - сказав заступник міністра.

Він нагадав, що у Програмі діяльності уряду децентралізація є одним з пріоритетних напрямів. Вже підготовлене концептуальне бачення проєкту змін до Конституції України в частині децентралізації, які 23 жовтня презентують асоціаціям органів місцевого самоврядування. На сонові змін до Основного закону буде запропонований пакет законопроєктів, необхідних для комплексного втілення реформи.

Негода подякував Програмі ООН з відновлення та розбудови миру за всебічну підтримку громад Донецької та Луганської областей, відзначивши якісні результати участі Програми у розвитку територій громад.

Програму ООН з відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Фото: decentralization.gov.ua