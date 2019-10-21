Про повну зупинку тютюнової фабрики не йдеться — мер Прилук

У разі підписання Президентом України проголосованих поправок до закону №1049 про держрегулювання торгових надбавок на тютюнові вироби, фабрика АТ "В.А.Т.-Прилуки" скоротить виробництво на 25% і перейде з випуску сигарет на виготовлення фільтрів до них.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила Прилуцький міський голова Ольга Попенко.

"На позачерговому засіданні сесії міської ради, яке відбулося у п’ятницю, генеральний директор компанії "В.А.Т. - Прилуки" Артем Скрипка повідомив, що про повну зупинку підприємства не йдеться. Якщо ж Президент підпише поправки до закону №1049, фабрика скоротить виробництво на 25% і, відповідно, понад 100 працівників, а також перейде з випуску сигарет на виготовлення фільтрів до них", - розповіла вона.

За словами Попенко, скорочення і перепрофілювання виробництва суттєво позначиться на надходженнях до міського бюджету Прилук, а також до державного бюджету. І сьогодні міській владі неможливо розраховувати місцевий бюджет на 2020 рік. Адже в будь-якому випадку - тимчасовій зупинці виробництва чи частковому скороченню обсягів - фінансові втрати для міста будуть значними.

Очільниця громади підкреслила, що для Прилук тютюнова фабрика є бюджетоутворюючим підприємством, щорічні надходження від якої в останні роки перевищують 20 млн грн. Працює там понад 500 осіб, які отримують доволі високу зарплату (її розмір компанія не розголошує).

На запитання, що сьогодні відбувається на фабриці, які цехи стоять, а які працюють, Попенко відповісти не змогла. "Це підприємство досить закрите для нас", - зазначила вона.

Як повідомлялося, поправки до законопроєкту №1049 підвищують обов’язкову націнку дистриб’юторів, оптовиків та роздрібників на цигарки і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети.

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Компанія British American Tobacco - один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції, яка має підприємства у 42 країнах. В Україні їй належить АТ "Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська область), створена в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. На підприємстві виробляється понад 10 марок сигарет. Продукція експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Сінгапур.