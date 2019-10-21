Про повну зупинку тютюнової фабрики не йдеться — мер Прилук

Про повну зупинку тютюнової фабрики не йдеться — мер Прилук

Ексклюзив
Укрінформ
У разі підписання Президентом України проголосованих поправок до закону №1049 про держрегулювання торгових надбавок на тютюнові вироби, фабрика АТ "В.А.Т.-Прилуки" скоротить виробництво на 25% і перейде з випуску сигарет на виготовлення фільтрів до них.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила Прилуцький міський голова Ольга Попенко.

"На позачерговому засіданні сесії міської ради, яке відбулося у п’ятницю, генеральний директор компанії "В.А.Т. - Прилуки" Артем Скрипка повідомив, що про повну зупинку підприємства не йдеться. Якщо ж Президент підпише поправки до закону №1049, фабрика скоротить виробництво на 25% і, відповідно, понад 100 працівників, а також перейде з випуску сигарет на виготовлення фільтрів до них", - розповіла вона.

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За словами Попенко, скорочення і перепрофілювання виробництва суттєво позначиться на надходженнях до міського бюджету Прилук, а також до державного бюджету. І сьогодні міській владі неможливо розраховувати місцевий бюджет на 2020 рік. Адже в будь-якому випадку - тимчасовій зупинці виробництва чи частковому скороченню обсягів - фінансові втрати для міста будуть значними.

Очільниця громади підкреслила, що для Прилук тютюнова фабрика є бюджетоутворюючим підприємством, щорічні надходження від якої в останні роки перевищують 20 млн грн. Працює там понад 500 осіб, які отримують доволі високу зарплату (її розмір компанія не розголошує).

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На запитання, що сьогодні відбувається на фабриці, які цехи стоять, а які працюють, Попенко відповісти не змогла. "Це підприємство досить закрите для нас", - зазначила вона.

Як повідомлялося, поправки до законопроєкту №1049 підвищують обов’язкову націнку дистриб’юторів, оптовиків та роздрібників на цигарки і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети.

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Компанія British American Tobacco - один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції, яка має підприємства у 42 країнах. В Україні їй належить АТ "Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська область), створена в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. На підприємстві виробляється понад 10 марок сигарет. Продукція експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Сінгапур.

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