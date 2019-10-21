Гончарук роз’яснив ситуацію з тютюновою фабрикою у Прилуках

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує цього тижня провести зустріч з представниками тютюнових компаній в Україні.

Про це він повідомив у відповідь на прохання кореспондента Укрінформу роз'яснити позицію уряду щодо ситуації із закриттям тютюнової фабрики у м.Прилуках.

"Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні, і тому ми, звичайно, уважно стежимо за ситуацією, що там відбувається. На цьому тижні ми плануємо провести з ними (представниками тютюнових компаній - прим.) зустріч для того, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову", - зазначив він.

Гончарук наголосив, що важливо донести до представників будь-якого бізнесу, що уряд "точно не буде стояти на боці лобістів якихось окремих інтересів".

"Свою позицію ми донесли в тому числі Офісу президента, колегам у Верховній Раді. Та правка, яка стала підставою для виникнення такого занепокоєння тютюнових компаній, була подана не урядом, а народним депутатом. Ми з повагою ставимось до позиції кожного народного депутата. Я думаю, що на цьому тижні точно знайдемо правильний вихід зі цієї ситуації", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, тютюнова компанія British American Tobacco на невизначений термін зупинила своє виробництво у Прилуках Чернігівської області - це пов’язано з поправками до прийнятого Верховною Радою законопроєкту №1049.

За інформацією ЗМІ, до яких потрапив лист фінансового директора компанії Тараса Павлуся на ім'я в. о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук, у зв’язку з припиненням виробництва "В.А.Т.-Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, що сплачені за них.

Як повідомлялося, підприємства компанії British American Tobacco розташовані у 42 країнах. В Україні їй належить АТ "Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська область), яка створена у 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики.