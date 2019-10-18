British American Tobacco зупинила фабрику в Прилуках

Тютюнова компанія British American Tobacco на невизначений термін зупинила своє виробництво у Прилуках Чернігівської області.

Про це Укрінформу повідомив речник компанії Роман Богун, повідомляє кореспондент агентства.

"Дійсно, ми зупинили виробництво з 11 жовтня на невизначений термін, бо не знаємо, що робити з нашою продукцією. Це пов’язано з поправками до прийнятого Верховною Радою законопроєкту №1049 про державне регулювання торгової надбавки на наш товар. Якщо цей закон набере чинності, ми будемо змушені дуже підняти ціни. Продажі впадуть, і це призведе до наповнення ринку контрабандною тютюновою продукцією", - заявив Богун.

За інформацією ЗМІ, до яких потрапив лист фінансового директора компанії Тараса Павлуся на ім'я в. о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук, у зв’язку з припиненням виробництва "В.А.Т.-Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, що сплачені за них.

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Як повідомлялося, підприємства компанії British American Tobacco розташовані у 42 країнах. В Україні їй належить АТ "Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська область), яка створена у 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики.