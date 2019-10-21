Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати “тютюновий" закон

На позачерговій спеціальній сесії Прилуцька міська рада ухвалила звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо тимчасового припинення виробництва на ПрАТ "Тютюнова компанія “В.А.Т.-Прилуки”.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради.

"Звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України більшістю голосів підтримане на позачерговій сесії у п’яницю", - поінформувала спеціаліст відділу Світлана Марценюк.

У тексті звернення, опублікованому на сайті Прилуцької міськради, депутати просять Президента України скористатися правом вето з метою проведення додаткового вивчення та обговорення закону №1049, зокрема поправки № 8 до нього, із залученням представників тютюнової галузі та інших зацікавлених фахівців.

У документі наголошується, що вступ у дію цього закону загрожує суттєвим скороченням виробництва на тютюновій фабриці, звільненням працівників, погіршенням соціально-економічного становища міста Прилуки та Чернігівської області в цілому. Крім того, це негативно позначиться на виконанні міського бюджету 2019 року та формування бюджету на 2010 рік.

Як повідомляло агентство, 11 жовтня тютюнова компанія British American Tobacco на невизначений термін зупинила своє виробництво у Прилуках Чернігівської області. Це пов’язано з прийняттям поправок до законопроєкту №1049, які підвищують обов’язкову націнку дистриб’юторів, оптовиків та роздрібників на цигарки і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети.

Компанія British American Tobacco - один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції, яка має підприємства у 42 країнах. В Україні їй належить АТ "Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська область), створена в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. На підприємстві виробляється понад 10 марок сигарет. Продукція експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Сінгапур. Працює на фабриці близько 500 робітників.